به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده انتظامی شهرستان پلدشت گفت: وباتوجه به اعلام نارضایتی عمومی مردم شهرستان پلدشت، فرماندهی انتظامی شهرستان اقدام به توقیف موتورسیکلت سواران متخلف که باایجادالودگی صوتی وانجام حرکات نمایشی موجب سلب آسایش مردم وایجادناامنی در جامعه می‌نشدند نموده و دراین راستا تعدادکثیری از رانندگان متوقف، به پارکینگ منتقل وجهت سیرمراحل قانونی به مراجع محترم قضایی معرفی شدند .

سرهنگ اسماعیل زادگان خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی بدون اغماض بابرهم زنندگان نظم و امنیت و آسایش مردم برخورد قاطع وجدی دارد. ازعموم شهروندان درخواست میگرددهرگونه نارضایتی وناامنی‌ها را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.