به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، طرح ویژه «راز خون» با همکاری اداره‌کل آموزش و پرورش استان، سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان و دبیرستان دخترانه حکیم‌زاده برگزار شد.

مدیرکل انتقال خون استان یزد گفت: علم انتقال خون یکی از علوم پیشرفته در حوزه سلامت است. هدف از اجرای این طرح، آشنایی نسل جوان و نوجوان با این دانش نوین و سوق دادن اندیشه‌های آنان به سمت علوم مرتبط با طب انتقال خون است.

آقایی افزود: در این برنامه حدود ۹۰ نفر از دانش‌آموزان پایه‌های دهم و یازدهم دبیرستان‌های سراسر استان شرکت کرده‌اند تا ضمن آشنایی با فرآیند‌ها و فناوری‌های انتقال خون، در فعالیت‌های علمی و تجربی این حوزه مشارکت فعال داشته باشند.

مدیرکل انتقال خون یزد اظهار امیدواری کرد اجرای این طرح موجب شود تا جوانان امروز، در آینده نه‌تنها اهداکنندگان خون و ترویج‌دهندگان فرهنگ اهدای خون در جامعه باشند، بلکه مسیر علمی و شغلی خود را نیز در حوزه علوم و فناوری‌های پزشکی و انتقال خون انتخاب کنند.