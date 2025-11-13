پخش زنده
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به امضای تفاهمنامهای میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری گفت: تأمین زمین این طرح بهصورت مشترک انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه زمین و آماده سازی از سازمان ملی و وزارت راه و شهرسازی است از تفاهم وزارت راه و شهرسازی با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت:در این تفاهم، بخشی از زمین واحدهای مسکن کارگری توسط وزارت راه و شهرسازی و بخشی توسط وزارت تعاون تامین زمین میشود. ساخت این واحدها نیز در هماهنگی دو وزارتخانه با هم در حال انجام است.