وزیر راه و شهرسازی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری گفت: تأمین زمین این طرح به‌صورت مشترک انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه زمین و آماده سازی از سازمان ملی و وزارت راه و شهرسازی است از تفاهم وزارت راه و شهرسازی با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت:در این تفاهم، بخشی از زمین واحد‌های مسکن کارگری توسط وزارت راه و شهرسازی و بخشی توسط وزارت تعاون تامین زمین می‌شود. ساخت این واحد‌ها نیز در هماهنگی دو وزارتخانه با هم در حال انجام است.

وی اصلی‌ترین موضوع مسکن کارگری را تکمیل واحد‌ها توسط بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: اینکه کارخانجات، صنایع و معادن خودشان برای خانه دار کردن پرسنل خودشان همراهی می‌کنند بسیار در تسریع خانه دار شدن بخشی از جامعه کارگری و رسیدن به محصول نهایی یعنی مسکن بسیار موثر است.