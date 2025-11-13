اجرای طرح آرامش در شهر در استان قزوین
فرمانده انتظامی استان از اجرای بیست و دومین مرحله طرح آرامش در شهر با هدف ارتقاء امنیت اجتماعی، پاکسازی نقاط آلوده، برخورد با خرده فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر و جمعآوری معتادان متجاهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، سردار محمد قاسم طرهانی گفت: این طرح به مدت ۴ روز با محوریت مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر و جمعآوری معتادان متجاهر در استان اجرا شد.
وی افزود: در این مرحله ۱۳۲ نفر از قاچاقچیان، خرده فروشان و نگهدارندگان مواد مخدر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: همچنین در جریان این طرح، ۸۰ معتاد متجاهر جمع آوری شد و برای طی مراحل درمانی و بازپروری به مراکز ترک اعتیاد کمپ ماده ۱۶ معرفی شدند.
سردار طرهانی گفت: همچنین در مجموع، ۱۲۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی، ۵ کیلو و ۶۰۰ گرم انواع قرص روانگردان، ۴ هزار و ۵۲۳ سی سی شربت متادون، ۴۶ عدد آلات و ادوات مصرف و توزین مواد مخدر و ۸۱ تیغه سلاح سرد از متهمان کشف شد.
این مقام ارشد انتظامی در ادامه گفت: در راستای اجرای این طرح، برای ضربه به چرخه حمل و توزیع مواد مخدر، ۹ دستگاه خودرو و ۸۷ دستگاه موتورسیکلت مرتبط با فعالیتهای مجرمانه نیز توقیف و روانه پارکینگ شد.