پدرو پاچکو، رئیس انجمن بانک‌های ونزوئلا (ABV)، با اعلام اینکه این کشور پس از مکزیک و برزیل در رتبه سوم بیشترین وقوع جرائم سایبری در آمریکای لاتین قرار دارد، نسبت به آسیب‌پذیری بالای زیرساخت‌های دیجیتال کشور هشدار داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، بر اساس برآوردها، حدود ۸۰ درصد از جمعیت ونزوئلا حداقل یک بار قربانی حملات سایبری شده‌اند، آماری که عمق این بحران را در جامعه‌ای که به طور فزاینده‌ای به خدمات دیجیتال وابسته است، نشان می‌دهد.

در بحبوحه‌ای که تراکنش‌های دیجیتال به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره ونزوئلایی‌ها تبدیل شده است، انجمن بانک‌های این کشور زنگ خطر را در مورد امنیت سایبری به صدا درآورده است.

پدرو پاچکو، رئیس انجمن بانک‌های ونزوئلا (ABV)، ونزوئلا را به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین کشور‌های منطقه در برابر حملات سایبری معرفی کرد و گفت: ونزوئلا در جایگاه سوم منطقه از نظر شیوع جرائم سایبری قرار دارد، جایگاهی که تنها مکزیک و برزیل بالاتر از آن هستند.

به گفته وی، تخمین‌ها نشان می‌دهد، حدود ۸۰ درصد از مردم کشور در مقطعی هدف کلاهبرداری یا حملات سایبری قرار گرفته‌اند که این آمار بیانگر ابعاد گسترده این چالش است.

پاچکو در مصاحبه با "یونیون رادیو" هشدار داد، با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و فصل تعطیلات دسامبر، این وضعیت می‌تواند وخیم‌تر شود.

وی توضیح داد: هر چه فعالیت تجاری و تعداد تراکنش‌ها بیشتر شود، فرصت‌های بیشتری برای مجرمان سایبری ایجاد می‌شود.

رئیس انجمن بانک‌ها تأکید کرد، "پیشگیری" مؤثرترین ابزار برای کاهش تأثیر حملات سایبری در ونزوئلا است، به همین علت، سیستم بانکی کشور در حال تقویت کمپین‌های اطلاع‌رسانی خود با تمرکز بر شیوه‌های امنیتی در خرید آنلاین، استفاده از خدمات بانکی اینترنتی و حفاظت از اطلاعات شخصی است.

در پایان، پاچکو با تأکید بر اینکه آینده اکوسیستم مالی ونزوئلا به یک فرهنگ پیشگیرانه وابسته است، نتیجه‌گیری کرد، فناوری سریع‌تر از قوانین پیش می‌رود و بهترین دفاع، آموزش است.