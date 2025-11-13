پخش زنده
در شهرستان بام و صفی آباد خانوادههای عزادار با حذف هزینههای اضافی مراسمات ترحیم، این هزینهها را صرف خرید تجهیزات درمانی برای مراکز درمانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در پی انتشار خبر راه اندازی پویش نه به هزینههای اضافی در مراسمات ترحیم در شهرستان بام و صفیآباد از خبر شبکه اترک، چند تن از خانوادههای داغدار و مصیبت دیده با حذف هزینههای اضافی مراسم ترحیم خود اقدام به کمک جهت خرید تجهیزات درمانی در این شهرستان نمودند.
این تجهیزات با کمک ۱۹۰ میلیون تومانی این خانوادهها شامل دستگاههای ساکشن دندانپزشکی، دستگاه تفسیر نوار قلب در آمبولانس اورژانس ۱۱۵ و دستگاه یو پی اس برای آزمایشگاه میباشد.