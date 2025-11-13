به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ عبدالکریم حسین زاده امروز در آیین رونمایی از سردیس سیامند رحمان در اشنویه افزود: مرحوم سیامند رحمان یکی از ورزشکاران رکورد شکن در عرصه بین المللی بود و لازم است موزه رحمان برای حفظ افتخارات این ورزشکار در این شهرستان احداث شود.

وی تصریح کرد: باید هماهنگی‌های لازم برای ساخت موزه رحمان توسط دستگاه‌های متولی انجام و اعتبارات مورد نیاز این موزه هم باید از منابع مختلف تامین شود.

بازدید از طرح نهضت ملی مسکن، مدرسه شبانه روزی اغبلاغ، تصفیه خانه آب آشامیدنی، بیمارستان، سالن ورزشی، مدرسه خیرساز روستای سنگان، افتتاح طرح هادی روستای سردره، جلسه با معتمدین و روحانیون و اقشار مردم و شرکت در جلسه شورای اداری اشنویه از برنامه‌های معاون رییس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم در اشنویه است.