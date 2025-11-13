به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، آیت الله محمد رضا اعرافی صبح امروز پنج شنبه (بیست و دوم آبان ) در مراسم تکریم و معارفه مدیر سابق و جدید حوزه علمیه خوزستان در تالار اجتماعات امام خامنه ای مجتمع فرهنگی فجر اهواز افزود : عالمان و شخصیت های بزرگی همچون علی ابن مهزیار اهوازی و شیخ انصاری سابقه نورانی درخشانی را در این استان رقم زدند.

وی با اشاره به اینکه استان خوزستان سابقه کهن و تاریخی دارد و ورود تشیع به ایران اسلامی ادامه داد : این استان دارای موقعیت های راهبردی و ظرفیت های بزرگی در بخش های مختلف است و سرزمین حماسه و دفاع مقدس می باشد و مدارس علمیه باید در تراز جایگاه استان در ایران و منطقه باشند.

مدیر حوزه های علمیه خوزستان تاکید کرد : با وجود عالمان ، دانشمندان و روحانیون بزرگی که در استان وجود دارد ، حوزه علمیه خوزستان در حوزه علمیه در کشور و منطقه هر چه بیشتر اثرگذار باشد .

در این مراسم با تقدیر از خدمات حجت الاسلام بلادیان ، مدیر پیشین ، حجت الاسلام و المسلمین هدایی به عنوان مدیر جدید حوزه علمیه خوزستان منصوب و معرفی شد.