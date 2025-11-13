به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در آیین کلنگ‌زنی مدرسه یک‌کلاسه شهدای روستای باغ‌جایدر پل‌دختر، با اشاره به اینکه لرستان چهارمین استان کشور از لحاظ حجم مدارس سنگی است اظهار کرد: امروز کلنگ‌زنی دبستان شهدای روستای باغ‌جایدر پل‌دختر در قالب طرح شهید سرایداران در استان آغاز شد.

سردار نعمت‌الله باقری، گفت: مدرسه باغ جایدر با کمک سپاه ناحیه پل‌دختر و سایر نهادها، در کمترین زمان و با بهترین کیفیت ساخته می‌شود.





فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام لرستان خاطرنشان کرد: انتظار داریم در طرح شهید سرایداران علاوه بر خیران و سپاه، مسئولان استانی نیز پای کار بیایند تا از سهم ۷۰ مدرسه‌ای استان، کار ۴۷ مدرسه با ۶۷ کلاس درس مربوط به سپاه پیشرفت کند.

به گفته سردار باقری سهم شهرستان‌های پل‌دختر و معمولان از طرح شهید سرایداران ساخت ۱۰ مدرسه است.

وی گفت: در چارچوب قرارگاه بسیج و پیشرفت آبادانی، ۴۷ مدرسه با استفاده از ظرفیت سپاه و خیران به‌طور کامل ساخته و تحویل داده شد.

فرمانده سپاه لرستان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه سپاه لرستان در حوزه‌های مختلف از جمله آبرسانی فعال است افزود: ماه گذشته بیش از ۴۰ روستا استان آب‌رسانی شد که ۳۴ روستای آن در پل‌دختر و معمولان بود.

باقری خاطرنشان کرد: قرار داد فاز دوم آبرسانی به روستا‌های محروم در قالب قرارگاه امام حسن مجتبی منعقد شده و قرار است ۳۰۰ روستا تحت پوشش قرار بگیرند.