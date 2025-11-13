به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، باغ کتاب همزمان با سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های متنوعی برای گروه‌های سنی مختلف برگزار می‌کند. این برنامه‌ها شامل جشن بزرگ هفته کتاب با حضور وزرای فرهنگ و آموزش و پرورش، نشست مدیرعامل باغ کتاب با ناشران بین‌المللی، قصه‌گویی، رونمایی از مجموعه کتاب سرداران ایران زمین، نمایشگاه نقطه عطف با موضوع طراحی جلد به همراه کارگاه آموزشی، شب شعر با حضور سید تقی سیدی، میزبانی از دوست‌داران سینمای اقتباسی و نمایش آثاری در این حوزه و رویداد بادبان کتاب ویژه دانش‌آموزان است که از روز پنج‌شنبه ۲۲ آبان‌ماه آغاز می‌شود و تا روز یکشنبه ۲ آذرماه ادامه خواهد داشت.

جشن بزرگ هفته کتاب با حضور وزاری فرهنگ و آموزش و پرورش

همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی جشن بزرگ هفته کتاب با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان فرهنگی و آموزشی کشور سه‌شنبه ۲۷ آبان ماه در محل باغ کتاب تهران برگزار خواهد شد..

رویداد شب ناشران بین‌المللی

دیدار صمیمانه علی رمضانی مدیرعامل باغ کتاب تهران با ناشران بین‌المللی عصر شنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد در این نشست بیش از ۴۰ ناشر فعال در حوزه بین‌الملل ساعاتی را پیرامون مسائل حوزه نشر با علی رمضانی به گفت‌و‌گو خواهند نشست.

شب شعر با حضور سید تقی سیدی

نشست منظومه در هفته کتاب و کتابخوانی میزبان سید تقی سیدی شاعر خواهد بود این برنامه عصر شنبه ۲۴ آبان ماه ساعت ۱۸ تا ۲۰ در کافه علم باغ کتاب تهران برگزار می‌شود. حضور برای علاقه‌مندان آزاد است. جشن امضای چاپ ششم کتاب "ساده" از برنامه‌های جانبی این نشست خواهد بود.

نمایش فیلم‌های اقتباسی سینمای جهان در باغ کتاب تهران

از تاریخ ۲۵ تا ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴، فصل جدید رویداد سینمای "نقد و تماشا" با اکران، نقد و بررسی فیلم‌های اقتباسی سینمای جهان در باغ کتاب تهران برگزار می‌شود. در این رویداد که در چهار شب متوالی برگزار می‌شود، فیلم‌های "تاجر ونیزی"، "رستگاری در شاوشنگ"، "مهمان مامان" و "کودک و فرشته" در سانس ساعت ۱۸ سالن ۸ پردیس سینمایی باغ کتاب تهران اکران می‌شوند.

روایت هنر در قاب کتاب

همزمان با هفته کتاب نمایشگاه "نقطه عطف" روایت هنر در قاب کتاب با موضوع طراحی جلد کتاب در دو بخش کتاب بزرگسال و کودک و نوجوان و با حضور هنرمندان شاخص این حوزه در گالری باغ کتاب تهران آغاز به کار خواهد کرد. در این نمایشگاه بیش از ۲۰۰ اثر از ۱۰۰ هنرمند شامل اساتید پیشکسوت و طاراحان گرافیک جوان به نمایش در خواهد آمد. افتتاحیه این نمایشگاه دوشنبه ۲۶ آبان ماه ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد و بازدید تا تاریخ ۲ آذر همه روزه از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۷ برای عموم آزاد خواهد بود.

قصه‌گویی پای ثابت هفته کتاب

همزمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی آیین قصه‌گویی طی روز‌های ۲۷ / ۲۸ و ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۴ در سروستان باغ کتاب تهران دایر خواهد بود. علاقه‌مندان می‌توانند ضمن بازدید از بخش‌های کودک و نوجوان و بزرگسال سروستان باغ کتاب در این آیین نیز شرکت کنند.

رونمایی از مجموعه ۱۶ جلدی سرداران ایران زمین

آیین رونمایی از مجموعه ۱۶ جلدی سرداران ایران زمین نشر امیرکبیر در آستانه هفته کتاب و کتابخوانی پنجشنبه ۲۹ آبان ماه با حضور نویسندگان و فعالان حوزه کتاب کودک و نوجوان در محل صحن اصلی باغ کتاب برگزار خواهد شد. مجموعه سرداران ایران زمین به تمام سردارانی که از ایران زمین در مقابل مهاجمان بیگانه دفاع کردند می‌پردازند این اثر در حوزه کودک و نوجوان است.

از پویش کتاب دوست‌داشتنی تا کتاب ۱۰۰

مجموعه باغ کتاب تهران در تلاش است همزمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی با راه‌اندازی پویش‌های فرهنگی در حوزه کتاب ارتباط صمیمانه و موثر خود با اهالی کتاب را گسترش دهد در همین زمینه با طراحی پویش‌های فرهنگی با محوریت کتاب و کتاب‌خوانی برای رده‌های سنی مختلف از تهیه ویدئو صد ثانیه‌ای با موضوع کتاب تا روایت‌گری و قصه‌گویی تلاش شده در این مسیر گام بردارد.