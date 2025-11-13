رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به افزایش قیمت ارز بر کنترل قیمت ارز توسط بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: بانک مرکزی در تلاش برای مدیریت وضعیت ارزی و تامین منابع ارزی برای واردات کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، صمد حسن‌زاده در بیست‌نهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی که در مرکز همایش‌های بین‌المللی خاوران تبریز برگزار شد با بیان اینکه برگزاری این همایش نقطه عطفی در اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها با ارائه مطالب کارشناسی است گفت: هرساله همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی با شرایط باشکوهی توسط اتاق بازرگانی تبریز برگزار می‌شود.

وی خدمت به ملت نجیب و شریف ایران اسلامی را یک تکلیف اساسی عنوان کرد و افزود: در دفاع مقدس ۱۲ روزه ملت ایران حماسه‌ای خلق کردند که در کل دنیا سابقه نداشته است.

وی با بیان اینکه مردم بدون هیچ مشکلی نیاز‌های معیشتی خود را در دفاع مقدس ۱۲ روزه را تامین می‌کردند گفت: در این ایام هیچ واحد تولیدی تعطیل نشده و هیچ کارگری بیکار نشد و در این راستا نیز اتاق بازرگانی ایران با مشارکت اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور این وضعیت را به خوبی مدیریت کرد.

وی از راه‌اندازی بازار دوم مبادله برای حل مشکل رفع تعهد ارزی توسط اتاق بازرگانی ایران با مشارکت مسئولان دولتی و بخش خصوصی خبر داد و گفت: در این بازار بنگاه‌های اقتصادی با واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز معامله می‌کنند.

وی به مشارکت و هم‌افزایی اتاق بازرگانی ایران با سایر ارگان‌های دولتی تاکید کرد و افزود:در راستای اشتغال آفرینی برای جوانان اتاق بازرگانی با مشارکت و همراهی وزارت علوم قبل از فارغ‌التحصیلی دانشجویان آنها را برای اشتغال به واحد‌های تولیدی و صنعتی معرفی می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ما ۸۶ هزار بنگاه اقتصادی فعال در کشور داریم که هر واحد باید در راستای اشتغال آفرینی پیشگام شود ادامه داد: واحد‌های صنعتی با کمبود نیروی کار ماهر مواجه هستند که اتاق بازرگانی ایران با مشارکت آموزش و پرورش برنامه‌ای تحت عنوان سفیران مهارت برای افزایش مهارت دانش‌آموزان برگزار می‌کند.