فرمانده انتظامی شهرستان فاروج از پلمب دو واحد صنفی متخلف و کشف مقادیری مواد مخدر سنتی و قرصهای غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرگزد حجتالله عطایی گفت: در پی دستور قضایی مبنی بر برخورد با عرضهکنندگان مواد مخدر و داروهای غیرمجاز، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: مأموران پس از بررسی اخبار و اطلاعات دریافتی، موفق شدند یک واحد صنفی را که اقدام به نگهداری و عرضه مواد مخدر سنتی کرده بود، شناسایی و بازرسی کنند که در این عملیات مقدار ۳۰ گرم مواد مخدر کشف و واحد مذکور پلمب شد.
سرگرد عطایی خاطرنشان کرد: همچنین یک دکه که بنابر گزارشهای مردمی اقدام به فروش قرصهای قاچاق و غیرمجاز میکرد، شناسایی و پس از هماهنگی قضایی پلمب گردید که از این محل نیز ۷۰۰ عدد انواع قرص غیرمجاز کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی فاروج از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.