مدیرکل انتقال خون استان کرمان : با توجه به مصرف روزانه ۴۰۰ واحد خون و فراورده‌های خونی در استان با آغاز فصل سرمامراجعات مردمی به مراکز انتقال خون کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیرکل انتقال خون استان کرمان با اشاره به کاهش آمار اهدای خون در ماه‌های سرد گفت: با آغازسرما، بیشتر به دلایلی مانند افزایش سرماخوردگی‌های فصلی، بارندگی، تعطیلات زمستانی و شرایط جوی نامساعد، مراجعه اهداکنندگان به پایگاه‌های انتقال خون کاهش می‌یابد.این در حالی است که بیماران تالاسمی، سرطانی و نیازمندان به اعمال جراحی همواره چشم‌انتظار کمک‌های انسان‌دوستانه مردم هستند

ایرج شکوهی،از شهروندان نیکوکار خواست با حضور در پایگاه‌های انتقال خون، با اهدای این ماده حیاتی، به یاری بیماران نیازمند بشتابند و اجازه ندهند سرمای هوا، گرمای نوع‌دوستی را کاهش دهد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمان تاکید کرد:خون فقط از طریق اهدای داوطلبانه مردم تأمین می‌شود و هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد ودر حال حاضر، استان به همه گروه‌های خونی به‌ویژه گروه‌های خونی منفی نیاز دارد و همه پایگاه‌های انتقال خون آماده خدمت‌رسانی به اهداکنندگان گرامی هستند.

وی از شهروندان خواست برای اطلاع از نشانی و ساعت کاری پایگاه‌های اهدای خون، به وبگاه اطلاع‌رسانی انتقال خون استان به نشانی kerman.ibto.ir یا صفحه رسمی این اداره در ایتا به آدرس https://eitaa.com/kermanibto۱ مراجعه کنند.