اعتبارات تربت حیدریه از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ تقریباً دو برابر شده و نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، فرماندار تربت حیدریه گفت: هیئتی متشکل از اعضای نظام مهندسی، استادان دانشگاه و دانشجویان مقاطع عالی برای نظارت مستمر بر اجرای بیش از ۱۰۰ طرح شهرستان تشکیل شده است.

مجتبی شجاعی در نشست خبری افزود: این طرح ها بین اعضای هیئت تقسیم شده است و به کمک دستگاه‌ های دولتی، ماهانه کنترل می‌ شوند.

وی اظهار کرد: در کمیته برنامه‌ ریزی امسال ۱۸۶ میلیارد تومان اعتبار از محل تملک دارایی مصوب شد به طوری که اعتبارات شهرستان از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ تقریباً دو برابر و نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

شجاعی گفت: ۱۷۵ طرح عمرانی در بخش‌ های شهری و روستایی اجرا می شود و تا پایان امسال، یک میلیون و ۲۰۰ هزار متر مربع آسفالت در شهرهای این شهرستان به بهره‌ برداری می‌ رسد.

فرماندار تربت‌ حیدریه ادامه داد: در حوزه دهیاری‌ ها نیز ۷۵ طرح با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان در حال اجرا است، همچنین در حوزه شهرداری‌ ها، حدود ۵۰۰ هزار متر مربع آسفالت با استفاده از ۳۵۰۰ تن قیر به ارزش ۲۲۰ میلیارد تومان آماده افتتاح است.

شجاعی بیان کرد: از جمله طرح های مهم در دست اجرای شهر تربت حیدریه، احداث شهربازی، طرح فاضلاب و کارخانه بازیافت زباله با اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به راه‌ اندازی نرم‌ افزار تخصصی کمیسیون ماده ۱۰۰ در این شهرستان گفت: این اقدام به شفاف‌ سازی فرآیندهای مالی و صدور پروانه‌ ها کمک می‌ کند.

جهش در طرح های دانشگاه علوم پزشکی و جذب هیئت علمی در هوش مصنوعی

شجاعی گفت: طرح های عمرانی، تجهیزاتی و رفاهی با اعتبار ۸۷۵ میلیارد تومان در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در حال انجام است و این نهاد برای اولین بار در کشور، اقدام به جذب هیئت علمی در رشته «هوش مصنوعی در پزشکی» کرده است.

وی با اشاره به اجرای طرح ساماندهی ورودی گناباد به طول ۳ کیلومتر، افزود: ۹۰ درصد زیرسازی و ۲۵ درصد آسفالت آن انجام شده است، در عین‌ حال ساماندهی ورودی‌ ها و خروجی‌های شهر به طول ۱۶ کیلومتر در دست اجراست.

شجاعی خاطرنشان کرد: تربت‌ حیدریه با اجرای ۷ مگاوات انرژی خورشیدی در بخش‌ های کشاورزی و خانگی، رتبه دوم استان را داراست که بر همین اساس طرح ۴۰ مگاواتی شرکت گاز با ۶۰۰ میلیارد تومان و طرح ۱۰۰ مگاواتی قرارگاه خاتم الانبیاء نیز در دست اجرا است.

صرفه‌ جویی بزرگ سوخت در کشاورزی با نصب جی‌ پی‌ اس

فرماندار تربت‌ حیدریه با اشاره به صرفه‌ جویی سه میلیون لیتری سوخت در بخش کشاورزی با نصب جی‌ پی‌ اس بر روی ۱۵۰۰ دستگاه تراکتور اظهار داشت: این طرح علاوه بر صرفه‌ جویی، منجر به توقف برداشت غیرمجاز سوخت و شناسایی چاه‌ های غیرمجاز شده است.

وی گفت: تربت‌ حیدریه در استان خراسان رضوی رتبه اول را در اجرای سامانه‌ های نوین آبیاری دارد و حدود ۵۰ درصد از اراضی شهرستان معادل ۲۵ هزار هکتار زیر پوشش این سامانه‌ ها قرار دارد.

شجاعی بیان کرد: در حوزه تنظیم بازار، ۵۰ تن مرغ و ۲۰ تن گوشت منجمد در شهرستان توزیع شده است، البته این شهرستان با افزایش ۸ درصدی جوجه‌ ریزی، در تأمین پروتئین برای جنوب استان نقش کلیدی دارد و به استان های همجوار نیز صادرات گوشت دارد.

وی ادامه داد: اجرای طرح فاز ۳ مرغ تخم‌ گذار گوهر ماکیا با ظرفیت ۵۰ هزار قطعه و اعتبار ۵۰ میلیارد تومان از دیگر برنامه‌ های در دست اجرا در تربت حیدریه است.

شجاعی بر رویکرد فرهنگی و اجتماعی در اجرای طرح ها تأکید کرد و گفت: بر اساس توصیه‌ های مقام معظم رهبری و تأکید استاندار، تمامی اقدامات باید دارای «پیوست فرهنگی» باشند و ظرفیت‌ ها و علایق مردم هر منطقه مدنظر قرار گیرد.