در ۲۹ واحد مرغداری شهرستان اسدآباد سالانه ۴ هزار تن مرغ تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد گفت: یک واحد مرغداری ۵۰ هزار قطعهای در این شهرستان فعالیت خود را از سال ۱۳۸۱ آغاز کرده است و اکنون سالانه ۵۰۰ تن مرغ تولید میکند.
مسلم حسن آبادی افزود: ظرفیت مرغداریهای گوشتی اسدآباد ۶۳۷ هزار قطعه است که اکنون ۲۹ واحد با ظرفیت ۵۰۰ هزار قطعه مشغول تولید هستند و سالانه ۴ هزار تن مرغ تولید میکنند.
او تأکید کرد: در یک سال گذشته ۳ واحد مرغداری راکد با اعطاای تسهیلات به چرخه تولید برگشتند و چند واحد دیگر هم درخواست برگشت به چرخه تولید را دارند.
مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد تصریح کرد: این تولیدات علاوه بر تأمین نیاز داخل امکان صادرات را نیز دارند.