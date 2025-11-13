پخش زنده
آتش نشانان آبادهای مردی که درون چاه سقوط کرده بود را نجات دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسئول آتشنشانی آباده گفت: در پی گزارش سقوط فردی درون چاه در آزادراه آباده به سمت شیراز به سامانه ۱۲۵ آتشنشانی شهرداری آباده، گروه ویژه نجات از چاه، به محل حادثه اعزام میشوند.
رضا حیدرپناه افزود: این گروه با انجام عملیات فنی و امدادی، پس از رهاسازی فرد حادثه دیده، وی را زنده از چاه خارج کردند و به نیروهای اورژانس تحویل دادند.
شهرستان آباده در شمال فارس و در ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.