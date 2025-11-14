پخش زنده
معاون عمرانی استاندار زنجان از آغاز مراحل اجرایی طرح بزرگ نیروگاه خورشیدی در استان خبر داد و گفت: با همکاری دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، این طرح ظرف یک ماه آینده وارد فاز عملیاتی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مسعود بیاتمنش با بیان اینکه این طرح یکی از طرحهای کلیدی توسعه استان است، افزود: نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی زنجان بهصورت کنسرسیومی اجرا خواهد شد تا مشکلات مربوط به زمین، شبکه و مجوزها سریعتر برطرف شود.
وی با اشاره به اینکه هزینه احداث هر مگاوات نیروگاه حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد تومان است، گفت: فاز نخست پروژه با ظرفیت ۲۵ مگاوات و سرمایهگذاری ۷۵۰ میلیارد تومان آغاز خواهد شد.
بیاتمنش تأکید کرد: واگذاری زمینهای ملی در این طرح بهصورت اجاره ۹۹ ساله انجام میشود تا هزینه سرمایهگذاران کاهش یابد و از اراضی نزدیک به پستهای برق استفاده شود.
وی در پایان گفت: با عزم جدی دستگاههای اجرایی و مشارکت بخش خصوصی، استان زنجان گام بلندی در مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر کشور برمیدارد.