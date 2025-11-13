به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس اداره حفاظت محیط زیست اشنویه گفت:دو متخلف شکار غیرمجاز که با انتشار فیلم شکار خرگوش در فضای مجازی اقدام به تبلیغ تخلف خود کرده بودند، با دستور دادستان اشنویه شناسایی و پس از تشکیل پرونده، به مراجع قضایی معرفی شدند.

کریم خضری افزود: از این افراد بابت شکار غیرمجاز ۱۴ سر خرگوش، ضرر و زیان مربوطه دریافت و به حساب دولت واریز شده است.

وی بیان کرد: برخورد با متخلفان محیط زیست بدون اغماض ادامه دارد و انتشار تصاویر مربوط به شکار غیرمجاز نیز طبق قانون جرم محسوب می‌شود