به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان صالح‌ آباد گفت: در قالب طرح ارتقای امنیت اجتماعی و آرامش، مأموران پلیس پیشگیری و پلیس مبارزه با مواد مخدر ۲۱ کیلوگرم انواع مواد مخدر از جمله تریاک، شیره، گل، شیشه و کراک را کشف و ضبط کردند.

سرهنگ رضا شامکوئیان افزود: در این عملیات، ۱۵ نفر از قاچاقچیان و خرده‌ فروشان مواد مخدر و همچنین ۱۵ معتاد متجاهر دستگیر شدند و پرونده برای همه این افراد تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.

وی گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، تعداد زیادی قرص غیرمجاز نیز کشف شد که در پی آن، برای ۳ متهم دیگر پرونده تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شدند و همچنین یک باب مغازه‌ ای که در این پرونده نقش داشت نیز پلمپ شد.

فرمانده انتظامی شهرستان با تأکید بر تداوم این طرح، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح که به دنبال مطالبه‌ جدی شهروندان است، با قوت و قدرت ادامه خواهد داشت.