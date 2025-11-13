اصلاح شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر بابل
اصلاح شبکه توزیع آب بابل با هدف جلوگیری از هدررفت آب در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران گفت: بهمنظور ارتقای خدماترسانی، بهبود وضعیت بهداشتی و جلوگیری از هدررفت آب، عملیات اصلاح شبکه توزیع آب در سطح شهر بابل بهصورت پراکنده در حال اجراست.
بهزاد برارزاده افزود: این طرح شامل تعویض و اصلاح خطوط فرسوده در اقطار ۶۳ تا ۲۵۰ میلیمتر به طول ۴ هزار و ۲۴۰ متر است که با هدف افزایش ظرفیت آبرسانی و پاسخگویی به نیاز جمعیت روبهافزایش شهر انجام میشود.
او ادامه داد: با اجرای این طرح، بخشی از لولههای آزبستی از مدار خارج و شبکه جدید با جنس مقاوم و بهداشتی جایگزین خواهد شد که نقش مهمی در بهبود کیفیت آب شرب و ارتقای سطح بهداشت عمومی دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران اعتبار اجرای این طرح را ۷۳ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: با بهرهبرداری از آن، حدود ۱۰ هزار نفر از شهروندان بابلی از خدمات آبرسانی پایدار و مطمئن بهرهمند خواهند شد.