روابط عمومی مرکز بهداشت کیش از اجرای پویش من هم آزمایش اچآیوی میدهم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این پویش فرصتی برای آگاهی و سلامت با شعار من هم آزمایش اچآیوی میدهم آغاز شده است.
ساکنان و گردشگران تا ۲۰ آذر میتوانند با مراجعه به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری مرکز جامع سلامت بوعلی در مدت ۲۰ دقیقه از وضعیت سلامت خود آگاه شوند.
آزمایش اچآیوی (HIV) پس از مشاوره کارشناس مرکز بهداشت، با رضایت فرد مراجعه کننده و کاملا محرمانه و رایگان انجام میشود.
تشخیص بهموقع ویروس HIV میتواند مسیر زندگی فرد مبتلا را کاملاً تغییر دهد.
با شروع درمان، میتوان زندگی طبیعی داشت و انتقال ویروس به دیگران نیز نزدیک به صفر خواهد شد.