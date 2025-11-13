مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با رد شایعات مربوط به دستکاری داده‌ها یا خاموشی عمدی ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، تأکید کرد: تمامی ایستگاه‌های پایش کیفی هوا به صورت خودکار، استاندارد و تحت نظارت مستمر فعالیت می‌کنند و اطلاعات منتشره در سامانه ملی پایش، معتبرترین مرجع رسمی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن عباس نژاد در واکنش به انتشار برخی مطالب غیرکارشناسی درباره دستکاری داده‌های ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا گفت: تمامی ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا مجهز به تجهیزات دقیق، خودکار و استاندارد بین المللی هستند و فرآیند اندازه گیری و ثبت داده‌ها به طور کامل بدون دخالت انسانی انجام می‌شود.

وی افزود: داده‌های هر ایستگاه به صورت لحظه‌ای از طریق سامانه مرکزی به سرور ملی منتقل می‌شود و امکان تغییر یا تصرف دستی در مقادیر ثبت شده وجود ندارد.

عباس نژاد با اشاره به احتمال بروز نقص فنی یا قطعی موقت در برخی ایستگاه‌ها گفت: در موارد نادر، ممکن است به دلیل قطعی برق یا اختلال ارتباطی، بخشی از داده‌ها ارسال نشود که در این شرایط، سامانه به طور خودکار داده‌های خارج از محدوده اطمینان را حذف و پس از رفع مشکل، اطلاعات به شبکه ملی بازگردانده می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تصریح کرد: اطلاعات درج شده در سامانه پایش کیفی هوای کشور، تنها مرجع معتبر ملی در زمینه سنجش آلاینده هاست و تمامی تجهیزات و داده‌ها به طور منظم توسط کارشناسان مجرب و شرکت‌های تأیید صلاحیت شده کالیبره و کنترل کیفی می‌شوند.

این مقام مسئول در پایان از شهروندان، رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی خواست در شرایط حساس آلودگی هوا، از بازنشر اخبار و تحلیل‌های غیرمستند خودداری کرده و صرفاً به منابع رسمی استناد کنند تا از ایجاد نگرانی و اخلال در آرامش عمومی پیشگیری شود.