«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با شیخ «محمد بن عبدالله آل ثانی» نخست وزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر، در خصوص روابط دوجانبه و تحولات منطقهای گفتوگو و تبادل نظر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ در این تماس تلفنی بر اهمیت تداوم تلاشها برای تقویت مناسبات دوجانبه در همه زمینههای مورد علاقه طرفین تاکید شد.
وزرای امور خارجه ایران و قطر ضمن ابراز نگرانی از تنشها بین پاکستان و افغانستان، بر اهمیت تداوم مساعی جمیله کشورهای منطقه برای حفظ صلح و ثبات در منطقه تاکید کردند. طرفین همچنین آخرین تحولات مربوط به غزه و قطعنامه پیشنهادی اخیر آمریکا به شورای امنیت را مورد بحث قرار داده و بر استمرار رایزنیها برای جلوگیری از تضییع حقوق مشروع مردم فلسطین خصوصا حق تعیین سرنوشت تاکید کردند.