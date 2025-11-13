پخش زنده
بام سبز میتواند خمینی شهر را به یکی از مقاصد گردشگری مهم کشور تبدیل کند.
گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛شهردار خمینیشهر هدف ازایجاد بام سبزرا، احداث فضایی تفریحی و فرهنگی برای شهروندان بودعنوان کرد و گفت: با تملک بیش از صد هزار مترمربع اراضی در دو مرحله و ساماندهی مسیرهای دسترسی، بام سبز به یکی از فضاهای شاخص شهری در خمینی شهر تبدیل شد.
حاج حیدری افزود: امروز با توسعه شبکههای آب، برق، گاز و فیبر نوری، و بهسازی محیط پیرامونی، این محدوده ظرفیت تبدیلشدن به قطب گردشگری شهری را دارد.
شهردار خمینیشهر با بیان اینکه طرح جامع گردشگری بام سبز دارای مصوبه و موافقت اصولی از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری است، افزود: اکنون میتوان با جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی، طرحهای رستوران گردان، تالار شهر و باغموزه خمینیشهر را در قالب مشارکت و سرمایهگذاری مشترک اجرا کرد.
وی در ادامه گفت: این طرحها میتواند بام سبز را به یکی از مقاصد گردشگری مهم کشور تبدیل کند.
عمارت تاریخی بام سبز خمینیشهر با زیربنایی در حدود ۱۸ در ۱۴ متر، از کهنترین بناهای این مجموعه و یادگاری ارزشمند از دوران پیشین خمینی شهر است.
در طبقه همکف این بنا، اصطبل و حوضخانهای قرار داشته که آب چاه مجاور از طریق کانالی به درون آن هدایت و سپس برای آبیاری زمینهای پیرامون باغ استفاده میشده است. طبقه فوقانی نیز شامل شاهنشین، دو اتاق جانبی و راهرو است که قدمت آن اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی بوده است و توسط رحمت کازرونی بنا شده است. این اثر بهعنوان بخشی از هویت تاریخی خمینیشهر، بازتابی از معماری بومی، روحیه آبادگری و سنتهای اصیل ایرانی است.