امام جمعه تبریز مطرح کرد؛
نقش کلیدی فعالان بخش خصوصی در اقتصاد کشور
امام جمعه تبریز با تقدیر از تلاش فعالان اقتصادی کشور بر نقشآفرینی فعال بخش خصوصی در توسعه اقتصاد ملی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل در همایش چالشها و الزامات صادرات غیرنفتی در شرایط عدم قطعیت ضمن تقدیر از برگزارکنندگان این همایش و صادرکنندگان غیرنفتی کشور در بخشی از سخنان خود با استناد به آموزههای قرآنی محورهای بنیادین اقتصاد سالم را چنین تبیین کرد:در آیاتی بر ضرورت واگذاری ثروت و منابع در اختیار به افراد کاردان، باتجربه و دارای قدرت تشخیص مصلحت اقتصادی تاکید شده است.
وی افزود: ثروت عامل قوام، پیشرفت و استواری ملتهاست و در جامعه اسلامی باید از واگذاری داراییهای ملی به افراد ناتوان پرهیز شود.
حجت الاسلام والمسلمین مطهریاصل در ادامه به آموزه دیگری از قرآن اشاره کرد و گفت: خداوند اجازه تسلط کفار بر مومنان را نداده است.
وی تصریح کرد: خداوند راضی نیست هیچ بیگانهای بر سرمایه و بازار مومنان چیره شود، و این امر تنها با تلاش، خودباوری و نظم اقتصادی ممکن میگردد.
🔹 وی سپس به آیه سوم اشاره نمود و افزود: قرآن میفرماید همه قدرت خود را برای ایستادگی در برابر چالشها بهکار گیرید این قدرت منحصر به قوای نظامی نیست، بلکه تمام ظرفیتهای علمی، فرهنگی و اقتصادی را دربرمیگیرد. اگر ملتها همه توان خود را در علم، فناوری و تجارت به میدان نیاورند در رقابت جهانی به ضعف و شکست دچار خواهند شد.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی با تکیه بر این سه آموزه الهی اظهار داشت: ملتها تنها در صورتی میتوانند جایگاه شایستهای در جهان کسب کنند که مدیریت اقتصادی خود را به دست افراد کاربلد و آشنا با قواعد تجارت بسپارند.
وی گفت: در کشور ما، افراد پرتجربه و مجرب در بخش خصوصی که نسلدرنسل در عرصه تجارت فعالیت کردهاند، سرمایهای عظیم برای نجات اقتصاد کشور هستند. لازم است دولت از تجربه و توان آنان بهره گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین مطهریاصل افزود: مدرک و تخصص دانشگاهی ارزشمند است، اما تجربه عملی در میدان اقتصاد معیار اصلی توانمند بودن است. بسیاری از فعالان بخش خصوصی با سرمایه شخصی خود کار میکنند و به همین دلیل با منطق، دقت و مسئولیتپذیری بیشتری عمل مینمایند.
وی از دولت خواست با ایجاد تسهیلات واقعی و نظارت صحیح فضای کار را برای بخش خصوصی بازتر کند تا بتواند نقش موثر خود را در بازار جهانی ایفا نماید.
وی تاکید کرد: اگر به توان داخلی و بخش خصوصی اعتماد شود، ایران در آینده نهچندان دور در حوزه صادرات بینالمللی حرفی برای گفتن خواهد داشت و عظمت تاریخی و فرهنگی خود را در قامت اقتصادی نیز به جهان نشان خواهد داد.
امام جمعه تبریز با تقدیر از تلاش فعالان اقتصادی کشور گفت: کسانی که در مسیر تقویت تولید و صادرات غیرنفتی گام برمیدارند، سرداران خط مقدم جبهه اقتصاد هستند. از دولت محترم انتظار میرود امکانات لازم را برای پیشرفت این بخش فراهم سازد تا ملت ایران با عزت و اقتدار در عرصه تولید و تجارت جهانی بدرخشد.