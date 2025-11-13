به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در همایش چالش‌ها و الزامات صادرات غیرنفتی در شرایط عدم قطعیت ضمن تقدیر از برگزارکنندگان این همایش و صادرکنندگان غیرنفتی کشور در بخشی از سخنان خود با استناد به آموزه‌های قرآنی محور‌های بنیادین اقتصاد سالم را چنین تبیین کرد:در آیاتی بر ضرورت واگذاری ثروت و منابع در اختیار به افراد کاردان، باتجربه و دارای قدرت تشخیص مصلحت اقتصادی تاکید شده است.

وی افزود: ثروت عامل قوام، پیشرفت و استواری ملت‌هاست و در جامعه اسلامی باید از واگذاری دارایی‌های ملی به افراد ناتوان پرهیز شود.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در ادامه به آموزه دیگری از قرآن اشاره کرد و گفت: خداوند اجازه تسلط کفار بر مومنان را نداده است.

وی تصریح کرد: خداوند راضی نیست هیچ بیگانه‌ای بر سرمایه و بازار مومنان چیره شود، و این امر تنها با تلاش، خودباوری و نظم اقتصادی ممکن می‌گردد.

🔹 وی سپس به آیه سوم اشاره نمود و افزود: قرآن می‌فرماید همه قدرت خود را برای ایستادگی در برابر چالش‌ها به‌کار گیرید این قدرت منحصر به قوای نظامی نیست، بلکه تمام ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی را دربرمی‌گیرد. اگر ملت‌ها همه توان خود را در علم، فناوری و تجارت به میدان نیاورند در رقابت جهانی به ضعف و شکست دچار خواهند شد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با تکیه بر این سه آموزه الهی اظهار داشت: ملت‌ها تنها در صورتی می‌توانند جایگاه شایسته‌ای در جهان کسب کنند که مدیریت اقتصادی خود را به دست افراد کاربلد و آشنا با قواعد تجارت بسپارند.

وی گفت: در کشور ما، افراد پرتجربه و مجرب در بخش خصوصی که نسل‌درنسل در عرصه تجارت فعالیت کرده‌اند، سرمایه‌ای عظیم برای نجات اقتصاد کشور هستند. لازم است دولت از تجربه و توان آنان بهره گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل افزود: مدرک و تخصص دانشگاهی ارزشمند است، اما تجربه عملی در میدان اقتصاد معیار اصلی توانمند بودن است. بسیاری از فعالان بخش خصوصی با سرمایه شخصی خود کار می‌کنند و به همین دلیل با منطق، دقت و مسئولیت‌پذیری بیشتری عمل می‌نمایند.

وی از دولت خواست با ایجاد تسهیلات واقعی و نظارت صحیح فضای کار را برای بخش خصوصی بازتر کند تا بتواند نقش موثر خود را در بازار جهانی ایفا نماید.

وی تاکید کرد: اگر به توان داخلی و بخش خصوصی اعتماد شود، ایران در آینده نه‌چندان دور در حوزه صادرات بین‌المللی حرفی برای گفتن خواهد داشت و عظمت تاریخی و فرهنگی خود را در قامت اقتصادی نیز به جهان نشان خواهد داد.

امام جمعه تبریز با تقدیر از تلاش فعالان اقتصادی کشور گفت: کسانی که در مسیر تقویت تولید و صادرات غیرنفتی گام برمی‌دارند، سرداران خط مقدم جبهه اقتصاد هستند. از دولت محترم انتظار می‌رود امکانات لازم را برای پیشرفت این بخش فراهم سازد تا ملت ایران با عزت و اقتدار در عرصه تولید و تجارت جهانی بدرخشد.