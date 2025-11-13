پخش زنده
امروز: -
یک کامیون حامل ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در لارستان توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی لارستان گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و فرآوردههای نفتی، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام بازرسی ، به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.
سرهنگ محمد رستمی افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از این کامیون ، ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآوردههای نفتی را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان لارستان با بیان این که کارشناسان ارزش سوخت قاچاق کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردهاند افزود: در این خصوص راننده دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.
لارستان در جنوب فارس و در ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.