به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی لارستان گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام بازرسی ، به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.

سرهنگ محمد رستمی افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از این کامیون ، ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان لارستان با بیان این که کارشناسان ارزش سوخت قاچاق کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند افزود: در این خصوص راننده دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

لارستان در جنوب فارس و در ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.