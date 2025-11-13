به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مردم شهر مشهد با هدف استغاثه به درگاه خدا برای درخواست نزول رحمت الهی و طلب باران، امروز در مجتمع تربیتی آموزشی حضرت مهدی موعود(عج) نماز استسقا برپا داشتند.

این آیین با حضور هزاران نفر از مردم مشهد در مجتمع تربیتی آموزشی حضرت مهدی موعود (عج) به امامت آیت الله مهدی مروارید برگزار شد.

نمازگزاران پس از اقامه نماز، با دعا و استغاثه، بارش رحمت الهی را از درگاه ربوبی خواستار شدند.

با وجود گذشت حدود ۵۲ روز از فصل پاییز، بارش الهی به خصوص در مشهد حتی نسبت به سال کم‌ باران گذشته نیز، کاهش محسوسی داشته است.

اکنون ۱۰۰ درصد وسعت شهر مشهد در خشکسالی شدید قرار دارد و در سال آبی جاری، از مهرماه تا کنون، هیچ آبی به سدهای تامین کننده آب این کلانشهر وارد نشده است.

منابع آبی مشهد شامل دریاچه‌ های پشت چهار سد طُرُق، اَرداک، دوستی و کاردِه می شود که سد دوستی مهم‌ ترین آنهاست و هم اکنون حدود سه درصد از حجم ذخیره این سدها آب دارد،

در نماز استسقا که همچون نماز عید قربان و عید فطر برگزار می‌ شود، بعد از هر تکبیر قنوت خوانده ‌می شود که بهتر است در این قنوت دعایی که در آن، از خداوند طلب باران شده، خوانده شود.

این مراسم معنوی به امامت آیت‌ الله مروارید، عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان و نماینده حضرت آیت‌ الله سیستانی در مشهد، در محل مجتمع تربیتی آموزشی حضرت مهدی (عج) واقع در رسالت ۸۱، انتهای شهید مولایی ۶ برگزار شد.