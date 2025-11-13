با حضور معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و‌مناطق محروم روند اجرای چند طرح عمرانی شهرستان اشنویه بررسی و تصمیمات لازم برای تسریع آنها اتخاذ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و‌مناطق محروم در ادامه سفر به آذربایجان غربی به شهرستان اشنویه رفت .

عبدالکریم حسین زاده در این شهرستان مرزی به دو روستای مرزی آغبلاغ و سینگان رفت و از روند اجرایی احداث دو باب مدرسه در این روستاه‌ها بازدید کرد برای اتمام این دو مدرسه بیش از ۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که معاون رئیس جمهور قول مساعد برای تامین آن را داد .

وی سپس به بیمارستان در حال ساخت اشنویه رفت و از نزدیک روند اجرایی این طرح ۱۰ ساله را بررسی کرد و دستور تکمیل آن را تا ۶۰ روز آینده داد و گفت: مردم اشنویه حق دارند تا از فضای مناسب بهداشتی و درمانی مناسب بهره‌مند باشند.

معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و‌مناطق محروم از نصب دستگاه سی تی اسکن ۳۸ تسلای هم در بیمارستان جدید خبرداد و‌افزود: این دستکاه خریداری شده است و با نصب آن یکی از بزرگترین مشکلات مردم رفع خواهد شد .

عبدالکریم حسین زاده در ادامه سفر به اشنویه از تصفیه خانه در حال احداث این شهرستان هم بازدید کرد و دستورات لازم را برای تسریع در روند اجرایی این پروژه صادر کرد .

پروژه احداث تصفیه‌خانه فاضلاب اشنویه با ظرفیت ۹ هزار و ۷۷۵ مترمکعب در شبانه‌روز، اجرای شبکه خطوط اصلی به طول ۶۵۰ متر و شبکه جمع‌آوری فاضلاب به طول ۱۰۲ کیلومتر برای جمعیتی بالغ بر ۵۲ هزار نفر و با افق طراحی سال ۱۴۲۵ در حال اجرا است.

اعتبار مصوب این پروژه مبلغ یک هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال است که تاکنون با حمایت‌ها و پیگیری‌های معاون توسعه روستایی رئیس جمهور، ۱۰۰ میلیارد ریال مازاد بر اعتبار مصوب رای پروژه تصفیه خانه فاضلاب اشنویه تخصیص یافته است.

وی از طرح نهظت ملی مسکن در سایت علی آباد هم بازدید کرد این سایت ۶۳ هکتاری ۹۷۰ قطعه است که در حال حاضر از پیشرفت ۸۵ درصدی برخوردار است .

معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و‌مناطق محروم از پایانه صادراتی میوه هم بازدید کرد این پایانه که ۶۰ غرفه دار و از پیشرفت ۶۰ درصدی برخوردار است و در حا حاضر با مشکل صدور مجوز مواجه است که وی برای رفع مشکل مجوز این پایانه قول مساعدت داد.

عبدالکریم حسین زاده بر سر مزار سیامند رحمان هم حاضر شد و از تندیس این قهرمان پارالمپیک ایران و جهان پرده برداری کرد.

وی هم چنین اعلام کرد با تخصیص اعتبارات لازم بزودی موزه سیامند رحمان در کنار مزار وی احداث خواهد شد.