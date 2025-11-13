

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دور پنجم تیم‌های امارات و عراق که در دور چهارم در رده سوم گروه‌های خود قرار گرفتند، به صورت رفت و برگشت مسابقه می‌دهند و تیم برتر به مرحله بین قاره‌ای راه خواهد یافت. پیش از این تیم‌های ایران، ازبکستان، کره جنوبی، اردن، ژاپن و استرالیا از دور سوم و قطر و عربستان از دور چهارم راهی جام جهانی شده‌اند. هر ۱۸ تیم حاضر در دور سوم به جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ در عربستان راه یافته‌اند. برنامه مرحله رفت دور پنجم مسابقات به این شرح است:

* پنج شنبه ۲۲ آبان در ابوظبی:

امارات - قطر

در این دوره تیم ایران در دور اول انتخابی استراحت کرد و در دور دوم با نتایج ۴ - ۰ و ۴ - ۲ تیم هنگ‌کنگ، با ۵ و یک گل تیم ترکمنستان را شکست داد و با تیم ازبکستان ۲ - ۲ و بدون گل مساوی کرده و با ۱۴ امتیاز به عنوان تیم نخست صعود کرد. تیم ایران در دور سوم انتخابی و در گروه‌ای پیش از این با یک گل تیم‌های امارات و قرقیزستان، ۳ - ۲ تیم کره شمالی و ۴ - ۱ تیم قطر را شکست داد و با تیم ازبکستان به تساوی بدون گل و ۲ - ۲ رسید و با ۲ گل تیم امارات را مغلوب کرد و با یک گل از تیم قطر شکست خورد و با ۲۰ امتیاز به عنوان تیم نخست صعود کرد. تیم ایران به علت کمبود پرواز‌های بین المللی تا هفته پنجم از میزبانی رقابت‌های بین المللی محروم بود.

در جدول گلزنان مسابقات در قاره آسیا المعز علی از قطر با ۱۲ گل صدرنشین است و سون هیونگ مین از کره جنوبی و مهدی طارمی از ایران با ۱۰ گل دوم و علی اولوان از اردن با ۹ گل چهارم است.