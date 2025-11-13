پخش زنده
استان خراسان جنوبی به عنوان یکی از قطبهای مهم کشاورزی کشور، نقش ویژهای در تولید محصولات با ارزش اقتصادی بالا دارد. در میان این محصولات، زرشک و عناب جایگاه خاصی در اقتصاد و فرهنگ منطقه پیدا کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ زرشک و عناب خراسان جنوبی به دلیل کیفیت بالا، طعم منحصربهفرد و شرایط اقلیمی خاص منطقه، از شهرت زیادی برخوردارند. زرشک این استان با رنگ سرخ درخشان و طعم ترش و دلپذیر خود، یکی از مرغوبترین انواع زرشک در جهان محسوب میشود. عناب نیز با خواص دارویی و تغذیهای فراوان، از محبوبیت بالایی در بازارهای داخلی و خارجی برخوردار است.