به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، ذاکریان گفت: تاکنون در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه، در مجموع ۷۷۷ طرح به ارزش بیش از ۷۹۰ میلیارد تومان تسهیلات در استان پرداخت شده است.

به گفته وی از این رقم، بخش جهاد کشاورزی با پرداخت ۲۷۰ میلیارد تومان بیشترین سهم را از نظر درصد جذب به خود اختصاص داده است.

ذاکریان افزود: همچنین، بخش صمت (صنعت، معدن و تجارت) با ۳۱۲ میلیارد تومان بیشترین میزان پرداخت ریالی را در میان دستگاه‌ها داشته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: در این میان، طرح‌های بخش میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با حدود ۶ میلیارد تومان، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۳۸ میلیارد تومان، پارک علم و فناوری با ۷۲ میلیارد تومان، فناوری اطلاعات با ۲۰ میلیارد تومان، راهداری با ۲۰ میلیارد تومان و راه و شهرسازی با حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: مجموع تسهیلات پرداختی تاکنون به ۷۹۰ میلیارد تومان رسیده و درصد جذب منابع در استان حدود ۷۸ درصد است که نشان‌دهنده روند مطلوب اجرای طرح‌های تبصره ۱۸ در استان است.

وی با بیان اینکه این تسهیلات نقش مهمی در رونق تولید و اشتغال دارد، تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت در جذب باقی‌مانده منابع و تسریع در معرفی طرح‌ها اقدام کنند تا فرصت‌های اشتغال‌زایی از دست نرود.