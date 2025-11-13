کارشناسان هواشناسی آذربایجان غربی از ورود و فعالیت سامانه بارشی جدید به استان از روز شنبه ۲۴ آبان خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، امروز آسمان استان قسمتی تا نیمه‌ابری و جوی آرام حاکم است، اما از روز جمعه با نزدیک شدن سامانه بارشی، افزایش تدریجی ابر در سطح استان آغاز می‌شود.

از روز شنبه، سامانه بارشی فعال وارد استان شده و موجب بارش باران در مناطق مرکزی و جنوبی و بارش‌های پراکنده در نواحی شمالی خواهد شد. این سامانه تا اواخر وقت دوشنبه در منطقه فعال است و پس از خروج آن، افت محسوس دمای کمینه برای اواسط هفته آینده پیش‌بینی می‌شود.

فعالیت این سامانه علاوه بر کاهش دما، افزایش سرعت باد را نیز به همراه دارد و لازم است تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات احتمالی اندیشیده شود.