به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ناصر قهرمان رئیس اداره ورزش و جوانان مراغه گفت:سید آریا محمد موسوی بوکسور با آتیه این شهرستان به اردوی تیم ملی نونهالان در شیراز دعوت شد.

قهرمان با بیان اینکه این ورزشکار سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی را در کارنامه دارد بار دیگر در اردوی تیم ملی بوکس نونهالان کشورمان حاضر خواهد شد.

وی اضافه کرد: اردوی تیم ملی نونهالان از اول آذر ماه به مدت ۱۳ روز به میزبانی شهر شیراز در استان فارس برگزار خواهد شد.

وی گفت: از ۱۷ استان کشور ۳۴ ورزشکار به این اردو‌ها دعوت شده‌اند.