به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان سروستان گفت: ماموران گشت نامحسوس پلیس پاوا این فرماندهی، یک دستگاه موتورسیکلت هزار سی سی فاقد پلاک و فاقد هرگونه مدارک قانونی در این شهر شناسایی و توقیف کردند.

سرهنگ هادی جاویدی آزاد با بیان اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلت مکشوفه را بیش از ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند افزود: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

شهرستان سروستان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.