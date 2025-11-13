پخش زنده
رئیس اداره قرآن، عترت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: بیش از هشت هزار و ۵۸۵ نفر در بیست و پنجمین دوره مسابقههای قرآن کریم ویژه خواهران شاغل و خانوادههای کارکنان ارتشی شرکت کردند که ۹ درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مهدی میدانی، رئیس اداره قرآن، عترت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، گفت: این مسابقهها از حدود سه ماه گذشته در یگانهای مختلف ارتش آغاز و در مراحل مقدماتی با استقبال گسترده مواجه شد و بیش از ۸ هزار و ۵۸۵ نفر در آن شرکت کردند؛ همچنین ۲ هزار ۴۹۱ نفر در مرحله مسابقههای ادارات عقیدتی سیاسی پنجگانه آجا شرکت کردند.
سرهنگ میدانی با اشاره به جزئیات مرحله نهایی این رقابتهای قرآنی، افزود: در مرحله نهایی که هماکنون در حال برگزاری است، حدود ۷۶۹ نفر از برگزیدگان مراحل قبلی در رشتههای مختلف شامل حفظ (یک جزء، سه جزء، پنج جزء، ۱۰ جزء، ۱۵ جزء، ۲۰ جزء و کل قرآن کریم)، تحقیق، ترتیل و مفاهیم قرآن با یکدیگر رقابت میکنند.
وی با تاکید بر اهمیت برگزاری مسابقههای قرآنی به صورت مجازی، گفت: به دلیل استفاده از ظرفیت مجازی، خانوادهها از نقاط دور کشور نیز در این رقابتها شرکت کردند که این امر موجب افزایش بیش از ۹ درصدی تعداد شرکتکنندگان نسبت به سالهای گذشته شده است.
رئیس اداره قرآن، عترت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش از حضور نماینده اجرایی ستاد عالی مسابقههای قرآن کشور برای نظارت بر روند برگزاری رقابتها خبر داد و افزود: همچنین بیش از ۳۲ داور قرآنی کشوری با همکاری ستاد عالی مسابقههای کشور و سازمان اوقاف، امر داوری را در سه روز بر عهده دارند.
سرهنگ میدانی با اشاره به برنامههای آینده، ادامه داد: امروز بخش برادران (فرزندان پسر زیر ۱۵ سال و بالای ۱۵ سال) به این مسابقهها افزوده میشوند و در پایان این مرحله، حدود ۲۱۹ نفر به عنوان منتخب معرفی خواهند شد تا در رقابتهای قرآن نیروهای مسلح که به میزبانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ماههای آینده برگزار میشود، شرکت کنند.
وی با اشاره به اینکه ارتش در این مسابقهها همواره درخشیده است، اظهار کرد: امیدواریم همانند سالهای گذشته، موفقیت ارتش در رقابتهای نیروهای مسلح تکرار شود. البته هدف اصلی ما گسترش فرهنگ حفظ، قرائت و درک مفاهیم قرآن کریم در ارتش جمهوری اسلامی ایران است.
سرهنگ میدانی دربارۀ نحوه برگزاری مسابقه ها، اضافه کرد: این رقابتها به صورت مستقل و تحت راهبری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار میشود؛ اما در چارچوب همکاری با سازمان اوقاف، نماینده این نهاد برای نظارت بر هماهنگی رقابتها با استانداردهای ملی در مسابقات حضور دارد.