رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از توقیف ۳ هزار خودروی شوتی در استانهای کرمان و فارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسین رحیمی گفت: این طرح به مدت یک هفته در راستای مقابله و مبارزه با قاچاق فراوردههای نفتی با بهره گیری از ظرفیتهای درون و برون سازمانی به مرحله اجرا در آمد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به توقیف نزدیک به ۳ هزار دستگاه انواع خودروی شوتی، ادامه داد: در اجرای این طرح بیش از ۴۲۴ هزار لیتر انواع فراوردههای نفتی کشف شد.
سردار رحیمی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح ۶۴۹ نفر راننده و سرنشین خودروهای شوتی به اتهام قاچاق کالا و دستکاری در ارکان خودرو و سرعت غیر مجاز دستگیر و تحویل مرجع قضایی شدند، افزود: در این طرح مقادیر زیادی لوازم آرایشی و بهداشتی و لوازم خانگی بنا به اعلام کارشناسان به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیارد تومان هم کشف شد.
این مقام ارشد انتظامی با تاکید بر اینکه اجرای طرح مقابله با خوردوهای شوتی به صورت سراسری، منطقهای به صورت مستمر در حال اجرا میباشد، بیان داشت: هموطنان گرامی میتوانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص خودروهای شوتی با شماره ۰۹۶۳۰۰ درمیان بگذارند.