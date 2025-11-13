به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ سرهنگ رستم پور گفت: ماموران مبارزه با مواد مخدر انتظامی میاندوآب با رصد اطلاعاتی و در عملیات غافلگیرانه موفق شدند در ورودی این شهر ستان مقدار ۳۰ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک را از یک دستگاه خودرو کشف و ضبط کردند.

وی افزود: در این زمینه یکدستگاه خودرو توقیف و دو نفر توزیع کننده دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند.

وی از مردم خواست ضمن مراقبت از فرزندان خود به ویژه قشر نوجوان در صورت شناسایی عاملان سودجو مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.