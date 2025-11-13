پخش زنده
رویداد گردشگری در روستای کلهرود شاهین شهر با هدف رونق صنعت بوم گردی برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این رویداد با کوچه باغ گردی و غذای سنتی از شرکت کنندگان پذیرایی شد.
فرماندار شاهین شهر و میمه با اشاره به قدمت ۵۰۰ ساله این روستا گفت: ۴ بنای تاریخی روستای کلهرود شامل مسجد، حمام، خانه مظاهریها و خانه برومندی در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.
ناصر اسدی با بیان اینکه غار چهار هزار و ۵۰۰ متری این روستا از دیگر جاذبههای گردشگری روستای کلهرود است افزود: با توجه به کمبود منابع آبی و ضرورت حفظ اقتصاد روستا، جایگزینی صنعت گردشگری با توسعه بومگردی و صنایع دستی به جای کشاورزی راهی حفظ روستاهاست
روستای کلهرود با ۲۵۰ نفر جمعیت و ۴۰ هکتار وسعت در ۱۲۰ کیلومتری شمال اصفهان واقع شده است.