تجلیل از برگزیدگان جشنواره رویداد ملی «الفتا» در لرستان
در مراسمی از برگزیدگان سومین رویداد ملی «الفتا» و جشنوارههای آموزشی در مرحله استانی تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در مراسم تجلیل از برگزیدگان سومین رویداد ملی «الفتا» در استان با اشاره به ضرورت بازنگری در روشهای یادگیری و آموزش در دورههای تحصیلی بهویژه ابتدایی گفت: آموزش و پرورش امروز دیگر نمیتواند با شیوههای سنتی یا حتی صنعتی اداره شود، ما وارد عصر فراصنعتی و داناییمحور شدهایم که در آن منبع قدرت، ذهن، اندیشه و خلاقیت است که در چنین شرایطی باید روشها، محتوا و نگرشهای آموزشی نیز متناسب با تغییرات زمان، بازآفرینی شوند.
سید عیسی سهرابی، با بیان اینکه مهمترین ویژگی آموزش و پرورش آینده، فناورانه بودن همراه با محوریت انسان است، افزود: اگرچه فناوری، ابزار ضروری تعلیم و تربیت نوین است، اما نباید جایگزین نقش اجتماعی، تربیتی و انسانی معلم شود.
وی خاطرنشان کرد: پژوهشها نشان میدهد که هیچ ابزار فناورانهای نمیتواند تأثیر حضور انسانی و اجتماعی آموزش را جبران کند، بنابراین، در مسیر تحول آموزشی باید فناوری را در خدمت معلم و یادگیرنده قرار دهیم.
سهرابی در ادامه تصریح کرد: هدف دولت و وزارت آموزش و پرورش، تحقق دو رویکرد کلیدی است؛ یکی ارتقای کیفیت آموزشی و دیگری توسعه عدالت آموزشی. جشنوارهها، طرحها و برنامههایی که با محوریت معلمان برگزار میشوند، زمینهساز تحقق این اهداف و اجرای عملی سند تحول بنیادین در مدارس هستند و بدون تردید، با همت معلمان و مدیران توانمند، گامهای مثبتی در مسیر آموزش و پرورش نوین برداشته خواهد شد.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش لرستان گفت: رویداد ملی الفبا فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه، همافزایی و نمایش خلاقیت معلمان، اولیا و همه عوامل نظام آموزشی است. این جشنوارهها میتوانند الگوی تحول در روشهای تدریس و یادگیری در مدارس ابتدایی باشند.
رقیه معتمدی، با اشاره به رشد چشمگیر مشارکت فرهنگیان در جشنوارههای آموزشی گفت: در جشنواره اصلاح روشهای یاددهی و یادگیری، ۱۲۳۶ نفر از همکاران فرهنگی استان شرکت کردند که پس از چند مرحله داوری، ۱۲۵ اثر به مرحله استانی راه یافت و در نهایت ۱۹ اثر بهعنوان برگزیده استانی انتخاب شد. همچنین در جشنواره بازی یادگیری، ۲۵ همکار برتر معرفی و تقدیر شدند.
وی ضمن قدردانی از تلاش همه فرهنگیان، داوران، رابطان و مدیران مدارس خاطرنشان کرد: آثار برگزیده این رویدادها در دبیرخانه معاونت آموزش ابتدایی در حال آمادهسازی است و بهزودی در اختیار مدارس برای بهرهبرداری و تبادل تجربه قرار خواهد گرفت. امید است با تکیه بر این دستاوردها، شاهد ارتقای کیفیت آموزش در مدارس ابتدایی و تحقق اهداف سند تحول بنیادین باشیم.
در پایان این مراسم، از برگزیدگان جشنوارههای آموزشی و فعالان عرصه آموزش ابتدایی با اهدای لوح سپاس و جوایز قدر دانی شد.