اولین دوره مسابقات ورزشهای الکترونیک شهرستان برخوار در رشته فوتبال در شهر خورزوق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس هیات ورزشهای کارگری شهرستان برخوار گفت: این مسابقات همزمان با هفته نکوداشت خورزوق با همکاری شهرداری و شورای اسلامی این شهر با شرکت فرزندان کارگران شهرستان برخوار برگزار شد.
سهیل معینی افزود: در این مسابقات ۴۰ نفر شرکت کردند و به ۳ نفر برتر جوایزی اهدا شد.
وی گفت: این مسابقات در ردهی سنی ۹ تا ۱۸ سال با هدف، گسترش ورزش و بازیهای الکترونیک مناسب با سن کودکان و نوجوانان برگزار شد.
رییس هیات ورزشهای کارگری شهرستان برخوار از ادامه مسابقات ورزشهای کارگری در دو بخش کارگران و فرزندان آنها در رشتههای مختلف ورزشی در شهرستان برخوار خبر داد.