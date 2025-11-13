علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، پیش از اعزام فرنگی کاران به بازی‌های همبستگی اسلامی در عربستان، دقایقی را با آن‌ها صحبت کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا دبیر با اشاره به جایگاه بالای کشتی فرنگی ایران در جهان گفت: شما تیم قهرمان جهان هستید و این نشان می‌دهد که کشتی فرنگی در ایران بومی شده و هر سال نفرات مستعد و آینده داری به تیم‌های ملی اضافه می‌شوند.

وی با اشاره به اهمیت مسابقات کشور‌های اسلامی گفت: عملکرد کشتی فرنگی در دو رقابت جهانی بزرگسالان و امید‌ها نشان داد که شما بهترین در دنیا هستید پس تمام تلاش خود را برای اهتزاز پرچم ایران عزیز در عربستان به کار ببندید.

رئیس فدراسیون کشتی تصریح کرد: سطح این مسابقات با حضور عنوان داران کشتی دنیا بالاست، اما شما باید خودتان را نشان دهید. تیم‌های فرنگی در همه رده‌ها اول شده‌اند و این آخرین مرحله از کار است که باید به بهترین نحو به پایان برسانید.

دبیر در پایان خاطرنشان کرد: بعنوان نمایندگان ایران در این رقابت‌ها به میدان می‌روید پس تمام تلاش خود را انجام دهید و برای کشورمان بر روی تشک بجنگید.