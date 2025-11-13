پخش زنده
مسابقات زیبای ژیمناستیک در یکی از شاخههای مهیج آن یعنی ترامپولین به میزبانی اصفهان در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این رقابت که در سطح باشگاهی برگزار میشود بیش از ۶۰۰ ورزشکار در دو بخش آقایان و بانوان و در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در آن حضور دارند.
این مسابقات با حضور بهترینهای کشور نشان از ظرفیتهای بالای این شاخه از ژیمناستیک در ایران دارد و قهرمانان آن در تلاش هستند با حضور در تیم ملی راهی رقابتهای بین المللی شوند.
این رقابتها با معرفی تیمها و افراد برتر در همه ردههای سنی در دو بخش آقایان و بانوان تا ۳۰ آبان ادامه خواهد داشت.