مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان گفت: در سال جاری ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار به هیاتهای ورزشی استان پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید بنی تمیم شامگاه چهارشنبه (بیست و یکم آبان) در برنامه گفتوگو ویژه خبری شبکه خوزستان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ورزش استان افزود: در شهرهای مختلف خوزستان طرحهای ورزشی متعددی در حال ساخت و انجام میباشد که از آن جمله پیست دو ومیدانی در اهواز، گتوند، ماهشهر و دشت آزادگان میباشد.
وی با اشاره به اینکه ساخت خانههای رزمی در شوش و اهواز نیز در حال انجام میباشد ادامه داد: خانه رزمی اهواز در کنار خانه جوان در مراحل پایانی قرار دارد که با نصب کفپوش آن آماده خدمت رسانی به ورزشکاران خواهد شد.
مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان از پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان به هیاتهای ورزشی استان خبر داد و خاطر نشان کرد: اعتبارات ورزشی استان از سه محل ابلاغی توسط وزارت ورزش و جوانان، مشارکتهای اجتماعی وزارت نفت و بودجه سالیانه که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تخصیص داده میشود، تامین میگردد.
بنی تمیم در بخش دیگری از برنامه گفتوگو ویژه خبری شبکه خوزستان بر ضرورت همکاری و مشارکت صنایع و شرکتهای بزرگ در استان در حمایت از باشگاههای استان تاکید کرد و گفت: استان خوزستان با داشتن ظرفیتها و استعدادهایی که در رشتههای مختلف ورزشی دارد نیاز است از ورزشکاران خوزستانی حمایت شوند.
وی با بیان اینکه در سه سال گذشته مراسم تجلیل از مدال آوران خوزستانی در استان برگزار شده است، افزود: امسال نیز این مراسم با حضور مسئولان از قهرمانان جهانی و آسیایی که نشانهای مختلفی را برای کشور و استان به ارمغان آوردهاند تقدیر میشود.
مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان از اهدای جوایز نقدی به مدال آوران کشتی فرنگی در رقابتهای جهانی خبر داد و خاطر نشان کرد: در خصوص زمین اهدایی به برخی از قهرمانان کشتی فرنگی که مشکلاتی به وجود آمده بود با همکاری ادارات کل مسکن و شهرسازی و منابع طبیعی و آبخیزداری استان در حال پیگیری و برطرف شدن است.