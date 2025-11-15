در حرکتی نمادین و هنرمندانه، استاد «بدرالسما» از اثر نگارگری جدید خود با موضوع شهید والامقام «تهرانی» از شهدای هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،مرکز اصفهان؛ این اثر نفیس که با تکنیک اصیل نگارگری ایرانی و با استفاده از قلم، مرکب و آبرنگ بر روی مقوا خلق شده، تصویری روح‌انگیز و حماسی از چهره‌ی آن شهید بزرگوار را به نمایش گذاشته است.

در این اثر، استاد بدالسما با مهارت تمام، مفاهیم بلند پرواز، ایثار و عروج را در هم آمیخته است. همچنین ترکیب‌بندی اثر با نماد‌هایی همچون آسمان لاجوردی، ابر‌های طلایی سپیده‌دم و کوه‌های استوار، یادآور صلابت، آرمان‌خواهی و اوج‌گیری شهید تهرانی در عرصه‌ی دانش و دفاع از میهن است.

این نگارگری به عنوان یادبودی ماندگار از شهید تهرانی، یکی از دانشمندان و مدافعان حرم آسمان‌های ایران زمین خلق شده تا گواهی باشد بر این جمله که شهدا، «زنده‌ی جاوید» تاریخ این مرز و بوم هستند.