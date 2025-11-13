پخش زنده
یک دانشمند هستهای جوان مصری با ۱۳ گلوله در خیابانی در اسکندریه ترور شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره، کشته شدن این دانشمند شیمی هستهای در منطقه کارموز در غرب اسکندریه، پس از تیراندازی وحشتناکی که او را در یک خیابان فرعی هدف قرار داد، خشم و انزجار گستردهای را در مصر برانگیخت.
طبق بررسیهای اولیه، این مهندس ۳۵ ساله به تنهایی در حال قدم زدن در یکی از خیابانهای فرعی این منطقه بود که ناگهان یک مهاجم ناشناس او را غافلگیر کرد، به زمین انداخت و سپس به روی او آتش گشود.
منابع امنیتی اعلام کردند عامل تیراندازی تمام خشاب را در بدن قربانی خالی کرده و تعداد گلولهها را تقریباً ۱۳ عدد تخمین زدهاند.
مرد مسلح پس از ارتکاب این جنایت ، با خودرویی که در همان نزدیکی منتظرش بود، فرار کرد.