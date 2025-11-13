پخش زنده
امروز: -
ماموران شهرستان داراب، ۵۰۰ سکه و اشیاء تاریخی را در این شهرستان کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان داراب گفت: با اشراف اطلاعاتی پلیس بر فعالیتهای غیرقانونی و مجرمانه اشخاصی که اقدام به حفاریهای غیرمجاز و قاچاق اشیاء تاریخی میکنند، ماموران این فرماندهی از نگهداری تعداد قابل توجهی اشیاء تاریخی در منزل شخصی در یکی از محلههای این شهرستان باخبر شدند و رسیدگی به این موضوع را در دستور کار قرار دادند.
سرهنگ رحمان هاشمی افزود: ماموران انتظامی به محل نگهداری اشیاء تاریخی اعزام شدند و در بازرسی از آن محل، ۵۰۰ عدد انواع سکه و اشیاء تاریخی را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان داراب گفت: در این خصوص ۲ نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.
شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.