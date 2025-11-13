برخورد رخ‌ به‌ رخ دو پراید در محور بردسکن به سبزوار یک فوتی برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده پلیس راه بردسکن گفت: در تصادف دو دستگاه پراید در کیلومتر ۵ محور قدیم بردسکن به سبزوار، یک نفر جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر مجروح شدند.

سرهنگ حمید میرخالقی افزود: «راننده ۷۸ ساله خودرویی که از شمال به جنوب در حرکت بود، در همان صحنه تصادف جان باخت و دو نفر دیگر در این حادثه مجروح شدند که توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان ولی عصر بردسکن منتقل شدند.

وی با اشاره به حضور به‌ موقع نیروهای امدادی در محل حادثه گفت: «اورژانس، پلیس و آتش‌ نشانی در محل حاضر شدند و مجروحان را از داخل خودروها نجات دادند.

میرخالقی از رانندگان خواست: با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از شتاب‌ زدگی و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی، از وقوع چنین حوادث ناگواری جلوگیری کنند.