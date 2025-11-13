دستگیری اراذل و اوباش مسلح در نوشهر
فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر از دستگیری اراذل و اوباش مسلح که موجب رعب و وحشت در یکی از روستاهای آن شهرستان شده بودند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ سرهنگ حجت نورانی گفت: به دنبال یک فقره تیراندازی توسط اراذل و اوباش مسلح در یکی از روستاهای شرق شهرستان و گزارش موضوع به پلیس، شناسایی و دستگیری متهمان در دستور کار ماموران قرار گرفت.
او افزود: ماموران پلیس امنیت و عمومی شهرستان نوشهر با اقدانات فنی و اطلاعاتی، موفق به شناسایی ۲ نفر از عاملان اصلی تیراندازی شدند و در عملیاتی غافلگیرانه متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر و از آنها ۳ قبضه سلاح شکاری غیر مجاز نیز کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر، با بیان اینکه متهمان دستگیر شده از اراذل و اوباش سابقه دار شهرستان بودند، ادامه داد: متهمان در بازجوییهای انجام شده علت تیراندازی خود را اختلافات خانوادگی قبلی با یکی از اهالی روستا عنوان کردند.
سرهنگ نورانی گفت: متهمان به همراه پرونده به دستگاه قضائی معرفی شدند