افتتاح بخشی از کریدور شمالغرب کشور و بهرهبرداری از یک طرح شهری از برنامههای امروز سفر وزیر راه و شهرسازی به استان کردستان بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در ابتدای سفر یک روزه خود به کردستان با حجتالاسلام والمسلمین "عبدالرضا پورذهبی" نماینده ولیفقیه در استان و ماموستا "فایق رستمی" امامجمعه اهل سنت سنندج، دیدار و گفتوگو کرد.
نماینده ولی فقیه دراستان در این دیدار مشکلات زیر ساختی و جاده کردستان را نیازمند توجه ویژه دانست.
ماموستا رستمی امام جمعه سنندج نیز رفع محرومیت از چهره کردستان را خواستار شد.
در مراسم افتتاح بخشی از پروژه شمالغرب کشور هم استاندار کردستان گفت: کرویدور شمالغرب کشور نیازمند اعتبارات جهشی است تا زمینه کاهش ترافیک و اتمام این پروژه تسریع پیدا کند.
وزیر راه و شهرسازی سپس در بازدید از کریدور شمالغرب کشور در ۲۵ کیلومتر از این مسیر را افتتاح کرد.
این افتتاح با هدف ارتقای زیر ساختهای حمل و نقل غرب کشور، ایمنی جاده ها، کاهش تلفات جادهای و همچنین کاهش زمان سفر انجام شد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین پروژه بلوار ۲۴ متری اتصال میدان قبا به کمربندی آبیدر سنندج را به بهرهبرداری رساند.
بهبود دسترسی به مسکن مهر و نهضت مسکن ملی بهاران و ارائه خدمات رسانی اورژانس و آتشنشانی و خدمات شهری از اهداف اجرای این پروژه است.
حضور در جلسه شورای برنامهریزی استان، افتتاح و کلنگزنی متمرکز طرحهای وزارت راه و شهرسازی، برنامه واگذاری زمین و افتتاح واحدهای نهضت ملی مسکن از دیگر برنامههای سفر یک روزه وزیر راه و شهرسازی به استان است.