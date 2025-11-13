پخش زنده
پیش فروش بلیت قطارهای مسافری، برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ آذرماه، از روز یکشنبه ۲۵ آبان آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛پیش فروش بلیت در کلیه محورها (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۰ آذر و مسیرهای برگشت تا یکم دی)، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز میشود.
پیش فروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز، از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز یکشنبه ۲۵ آبان، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام میشود.
گفتنی است از ساعت ۱۴ روز یکشنبه به بعد، به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.
هم استانی ها برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه کنند.